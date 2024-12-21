Kapolri Tinjau Pengamanan Gereja di Surabaya Jelang Nataru: Beri Pelayanan Terbaik Sesuai Arahan Presiden

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau Gereja Bethany Nginden Surabaya, Jawa Timur, untuk memastikan kesiapan pengamanan libur Natal dan tahun baru 2025 (Nataru), pada Jumat, 20 Desember 2024.

Dalam pengecekan itu, Sigit dan Agus meninjau fasilitas gereja, alur pengamanan, dan ruang kontrol pengamanan Gereja Bethany. Sigit juga memberikan tali kasih kepada petugas gereja, prajurit TNI, anggota Polri, Pramuka, Banser, cleaning service, petugas parkir, sekuriti gereja, tukang kebun dan teknisi gereja.

Sigit menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempersiapkan pelayanan mudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dilakukan sebaik-baiknya. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk pelayanan maksimal di momen libur Nataru.

"Kita mengimbau agar seluruh pelayanan diberikan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan Bapak Presiden," kata Sigit.