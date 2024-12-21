Peristiwa 21 Desember: Terjadinya Tragedi Lockerbie

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 21 Desember, tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah terjadinya tragedi Lockerbie.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, redaksi telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 21 Desember dari Wikipedia, antara lain:

1. Tragedi Lockerbie

Pan Am Penerbangan 103 atau juga dikenal sebagai pengeboman Lockerbie atau bencana udara Lockerbie di Britania Raya; dan juga disebut tragedi atau musibah Lockerbie adalah penerbangan harian Pan American World Airways dari Frankfurt, Jerman Barat ke Detroit, Amerika Serikat via London, Britania Raya dan New York, Amerika Serikat pada 21 Desember 1988.

Pesawat Boeing 747-100 nomor registrasi N739PA dan bernama "Clipper Maid of the Seas" meledak di udara pada saat terbang di atas Lockerbie, Dumfries and Galloway, Skotlandia, ketika sebuah 340-450 gram peledak plastik diledakkan di tempat kargo depan, memicu kejadian-kejadian selanjutnya yang menuju kehancuran pesawat dengan cepat. Angin dengan kecepatan 100 knot (190 km/jam) menyebabkan penumpang dan barang lainnya sepanjang 130 km.

Dua ratus tujuh puluh satu orang dari 21 negara meninggal, termasuk 11 orang di atas tanah. Pengeboman Lockerbie yang mengejutkan penduduk dunia ini merupakan perintah langsung dari pemimpin Libya, Kolonel Muammar al-Gaddafi.

2. Kelahiran Artis Vanessa Angel

Vanesza Adzania lahir 21 Desember 1993 dan meninggal dunia pada 4 November 2021.

Ia lebih dikenal sebagai Vanessa Angel adalah pemeran, penyanyi dan model Indonesia.

Pada tanggal 4 November 2021, Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di jalan tol Jakarta-Surabaya, ruas Jombang KM 672+400A.

3. Teka-teki silang pertama kali diterbitkan

Pada 21 Desember 1913, seorang jurnalis bernama Arthur Wynne asal Liverpool, menerbitkan sebuah "word-cross" dalam majalah New York World yang memiliki sebagian besar fitur yang sama seperti TTS modern.