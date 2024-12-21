Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Akan Bentuk Satgas UU Ketenagakerjaan

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |03:03 WIB
Pemerintah Akan Bentuk Satgas UU Ketenagakerjaan
Ilustrasi Pekerja/antara
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyambut positif rencana pembentukan Task Force (Satuan Tugas/Satgas) Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan. Rencananta, Satgas UU Ketenagakerjaan ini akan melibatkan Kadin Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Demikian diutarakan Anindya saat melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

“Beliau (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) berkenan untuk membuat semacam Working Groupatau Task Force (Satgas) antara pemerintah dan Kadin untuk memastikan bukan lagi hanya bicara, tapi data, substansi dan juga solusinya bagaimana,” ujarnya

Sekadar diketahui,  Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar keputusannya meminta pembentuk Undang-undang (UU) yakni pemerintah dan DPR, untuk mengeluarkan aturan Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

“Saya melihat satu visi kita (Kadin dan pemerintah) sama, bagaimana kita bisa membantu bukan saja pertumbuhan ekonomi, tapi juga investasi. Juga kita bersama memastikan bahwa kesejahteraan dari pada buruh itu dan juga pekerja terjaga," tuturnya.

Anin – panggilan akrabnya-- mengakui bahwa proses pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru nanti tentu tidak mudah, khususnya bagi para pelaku usaha.

“Tapi dengan komunikasi yang sangat baik dan juga cara berpikir yang terbuka, saya rasa bisa mencari jalan tengah. Karena bagaimanapun juga, dari Kadin ingin pertumbuhan ada, investasi ada, tapi kami juga mengerti bahwa kesejahteraan masyarakat dan Indonesia secara umum juga harus dikawal dengan baik,” bebernya.

Pemerintah Akan Bentuk Satgas UU Ketenagakerjaan

Menurutnya, apa yang telah disampaikan pemerintah mengenai kenaikan dari UMP (Upah Minimum Provinsi) diharapkan juga diiringi dengan peningkatan produktivitas.

"Karena memang sudah ditetapkan, kami ingin memastikan di lapangan kondusif dan tadi Pak Menteri (Yassierli) dan Pak Wamen (Ebenezer) sangat terbuka sekali untuk memastikan produktivitas juga bisa dibarengi," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu dirinya sudah menyampaikan bahwa Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri. Jadi banyak koorperasi yang bernaung di bawah Kadin, termasuk juga koperasi dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187606//mensesneg_prasetyo_hadi-jO6I_large.jpg
Istana Tegaskan Pemerintah Sanggup Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187243//rupiah-FVG4_large.jpg
Bank Jakarta Salurkan 100 Persen Dana Pemerintah Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186619//pemerintah-dRqz_large.jpg
Wamen Stella: Negara Sangat Membutuhkan Orang yang Dapat Lahirkan Inovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185630//pemerintah-SQmj_large.jpg
Pemerintah Soroti Lemahnya Kelembagaan Petani yang Hambat Efisiensi Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185268//pemerintah-MoY5_large.jpg
Gelar Kemah Lintas Agama, Pemerintah Perkuat Kerukunan Bangsa Lewat Peran Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180977//pekerja-SAPc_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru Bakal Ubah Skema PHK dan Pengupahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement