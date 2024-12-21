Miris! 18 Oknum Polisi Peras WN Malaysia saat Nonton Konser DWP

JAKARTA - Mabes Polri melalui Divisi Propam Polri menindaklanjuti perihal adanya postingan dengan narasi dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi, terhadap warga negara (WN) Malaysia saat nonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kini, sebanyak 18 oknum polisi yang diduga terlibat telah diamankan.

“Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, melalui keterangan resminya yang diterima Sabtu (21/12/2024).

Trunoyudo menerangkan, oknum personil yang diamankan Divisi Propam Polri akan dilakukan pemeriksaan mendalam.

Dia menegaskan, Polri tidak akan mentolerir pelanggaran setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum, dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman serta pelayanan terhadap masyarakat.

“Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi pun telah kami lakukan secara profesional, transparan dan tuntas,” ujar dia.

“Kepercayaan publik adalah prioritas Polri dan Polri berkomitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata,” tegas dia.