INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Penangkapan Harun Masiku, Ketua KPK Baru: Ini Hutang

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |07:11 WIB
Soal Penangkapan Harun Masiku, Ketua KPK Baru: Ini Hutang
Ketua KPK Setyo Budiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, akan terus mencari untuk mengadili tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang buron, Harun Masiku. 

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyatakan, pencarian Harun Masiku bagaikan hutang yang harus dibayarkan. 

"Kami akan melihat perkembangan sudah sejauh mana kerjasama, penyelidikan, dan lain-lain, ini hutang yang memang sudah cukup lama sudah cukup panjang," kata Setyo usai sertijab pimpinan KPK, pada Jumat 20 Desember 2024.

Pernyataan tersebut merespons banyaknya aksi mahasiswa di depan Gedung Merah Putih yang mendesak Lembaga Antirasuah segera menangkap eks caleg PDI-Perjuangan itu. Menurutnya, semua insan KPK pun satu suara ingin segera menangkap Harun Masiku.


"Saya yakin semua orang yang menjadi pimpinan, menjadi deputi, menjadi direktur punya keinginan besar untuk menuntaskan, untuk bisa menyelesaikan perkara ini," ujarnya. 


"Mudah-mudahan dengan dukungan doa semuanya, kita bisa menuntaskan, mudah-mudahan seperti itu," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
