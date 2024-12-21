Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,3 Guncang Sumur Banten, Warga Lebak: Dikira Mimpi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |07:38 WIB
Gempa M5,3 Guncang Sumur Banten, Warga Lebak: Dikira Mimpi
Gempa Bumi (foto: freepik)
A
A
A

LEBAK - Gempa bumi magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (21/12/2024). Getarannya terasa dibeberapa wilayah termasuk Kabupaten Lebak.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terjadi pada pukul 01.22 WIB berjarak 79 kilometer barat laut dengan kedalaman 10 kilometer.

Lokasi episenter gempa berada pada koordinat 6,56 derajat Lintang Selatan dan 104,87 derajat Bujur Timur.

Faisal salah satu warga Kabupaten Lebak mengatakan getarannya terasa beberapa detik di wilayah perkotaan Bumi Multatuli. 

"Ya terasa kebetulan belum tidur, getarannya tipis memang dan hanya beberapa detik," kata Faisal saat dihubungi.

Menurut dia, kondisi itu sempat membuat bingkai foto maupun kopi sedikit goyang. Meski demikian, keluarga dan warga sekitar tidak panik. 

"Engga panik karena sudah pada tidur juga," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/18/3192247//gempa-XDVJ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Peru, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192221//bmkg-kI8v_large.jpg
Waspada! BMKG Sebut Aktivitas Monsun Asia Picu Peningkatan Hujan Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192201//cuaca_jabodetabek-zX0b_large.jpg
Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192204//warga_tewas_tertimpa_pohon_tumbang-ocl2_large.jpg
Probolinggo Diterjang Hujan Badai, 1 Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192200//gempa_m6_guncang_taiwan-JsXL_large.jpg
Gempa M6,6 Guncang Taiwan, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192163//gempa_papua-BJD3_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Pegunungan Bintang, Pusatnya di Darat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement