Gempa M5,3 Guncang Sumur Banten, Warga Lebak: Dikira Mimpi

LEBAK - Gempa bumi magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (21/12/2024). Getarannya terasa dibeberapa wilayah termasuk Kabupaten Lebak.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terjadi pada pukul 01.22 WIB berjarak 79 kilometer barat laut dengan kedalaman 10 kilometer.

Lokasi episenter gempa berada pada koordinat 6,56 derajat Lintang Selatan dan 104,87 derajat Bujur Timur.

Faisal salah satu warga Kabupaten Lebak mengatakan getarannya terasa beberapa detik di wilayah perkotaan Bumi Multatuli.

"Ya terasa kebetulan belum tidur, getarannya tipis memang dan hanya beberapa detik," kata Faisal saat dihubungi.

Menurut dia, kondisi itu sempat membuat bingkai foto maupun kopi sedikit goyang. Meski demikian, keluarga dan warga sekitar tidak panik.

"Engga panik karena sudah pada tidur juga," tuturnya.