HOME NEWS NASIONAL

Kasus Upal di UIN Makassar, Ini Cara Membedakan Uang Asli dan Palsu

Bugma , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |08:18 WIB
Kasus Upal di UIN Makassar, Ini Cara Membedakan Uang Asli dan Palsu
Kasus uang palsu di UIN Makassar (foto: dok medsos)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Resort Polres Gowa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu (upal) di Kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. 

Dari hasil penangkapan pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti termasuk upal sebanyak triliunan rupiah. Sebanyak 17 tersangka sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu langsung digiring petugas Satreskrim Polres Gowa. 

Dua di antaranya merupakan pegawai bank dan dua lainnya kepala perpustakaan dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti di antaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu dan upal sebanyak triliunan rupiah.

Lalu bagaimana membedakan uang asli dan palsu?

Kepala Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda mengungkap, jika uang palsu yang diproduksi oleh sindikat  UIN Makassar sangat sulit dibedakan secara kasat mata dengan uang yang asli.

“Pembuatan uang palsu tersebut bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai uang aslinya,” kata Rizki.

 

      
