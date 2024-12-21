Usai Sertijab, Ketua KPK Bicara Transisi Kepemimpinan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengungkapkan materi dari program induksi. Diketahui, Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) periode 2024-2029 mengikuti program induksi setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto.

"Transisi ini antara pimpinan sudah disampaikan kami induksi tiga hari, dijelaskan, termasuk juga pimpinan menyampaikan tentang penanganan kasus, tentang situasi organisasi, tentang kegiatan yang sudah dilakukan, kami sudah banyak mendapatkan tapi nanti detailnya," kata Setyo usai sertijab pimpinan KPK yang dikutip, Sabtu (21/12/2024).

Setyo melanjutkan, dalam masa transisi para pimpinan juga akan belanja masalah dari pihak internal.

"Pimpinan akan melakukan belanja masalah dari masing-masing kedeputian secara spesifik," ujarnya.

"Sehingga kami mendapatkan tentang permasalahan detail spesifik dari masing-masing Deputi, bahkan mungkin langsung kepala direktur atau kepala bironya," pungkasnya.