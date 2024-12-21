Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Sertijab, Ketua KPK Bicara Transisi Kepemimpinan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |09:28 WIB
Usai Sertijab, Ketua KPK Bicara Transisi Kepemimpinan
Ketua KPK Setyo Budiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengungkapkan materi dari program induksi. Diketahui, Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) periode 2024-2029 mengikuti program induksi setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. 

"Transisi ini antara pimpinan sudah disampaikan kami induksi tiga hari, dijelaskan, termasuk juga pimpinan menyampaikan tentang penanganan kasus, tentang situasi organisasi, tentang kegiatan yang sudah dilakukan, kami sudah banyak mendapatkan tapi nanti detailnya," kata Setyo usai sertijab pimpinan KPK yang dikutip, Sabtu (21/12/2024). 

Setyo melanjutkan, dalam masa transisi para pimpinan juga akan belanja masalah dari pihak internal. 

"Pimpinan akan melakukan belanja masalah dari masing-masing kedeputian secara spesifik," ujarnya. 

"Sehingga kami mendapatkan tentang permasalahan detail spesifik dari masing-masing Deputi, bahkan mungkin langsung kepala direktur atau kepala bironya," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192115//kpk-0fi7_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Izin Tambang di Konawe Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191819//silvia_rinita_harefa_istri_noel_ebenezer-Yjrd_large.jpg
Rayakan Natal di Rutan KPK, Istri Noel Ebenezer Bawakan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191813//keluarga_tahanan_membesuk_di_gedung_merah_putih_kpk-AWoO_large.jpg
12 Tahanan Rayakan Natal di Rutan KPK, Keluarga Datang Berkunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191724//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-HVWD_large.jpg
KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191719//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-VePG_large.jpg
KPK Izinkan 12 Tahanan Ikuti Ibadah Natal di Rutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement