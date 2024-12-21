Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prediksi 2 Gelombang Puncak Libur Nataru, Polri Petakan Potensi Kepadatan 

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |10:42 WIB
Prediksi 2 Gelombang Puncak Libur Nataru, Polri Petakan Potensi Kepadatan 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024. Sementara puncak arus balik berlangsung pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. 

Berdasarkan hal itu, Sigit mengatakan, pihaknya telah memetakan potensi Kepadatan di jalur-jalur utama, seperti jalur tol, arteri, dan penyeberangan laut. 

"Upaya rekayasa lalu lintas dan koordinasi lintas sektor telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan," kata Sigit.

Sigit berharap, dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, masyarakat dapat menjalankan ibadah, mudik, maupun merayakan pergantian tahun dengan aman dan lancar. 

