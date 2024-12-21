Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kurangi Potensi Bencana Hidrometeorologi, Pemerintah Bakal Lakukan Modifikasi Cuaca

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |11:33 WIB
Menko PMK Pratikno (foto: dok ist)
Menko PMK Pratikno (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan, kesiapan pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan tinggi pada Desember hingga Februari.

Hal tersebut disampaikan Pratikno usai memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.

“Potensi bencana hidrometeorologi cukup tinggi, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Kepala BMKG. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah melalui BNPB akan terus melakukan modifikasi cuaca agar hujan deras dapat diturunkan di laut sebelum mencapai daratan,” kata Pratikno dalam keterangannya.

Pratikno menegaskan bahwa upaya modifikasi cuaca tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko hujan lebat. Oleh karena itu, Pratikno meminta pemerintah daerah untuk benar-benar siaga dengan memastikan kesiapan infrastruktur, aparat, dan masyarakat menghadapi potensi bencana.

Dalam rapat ini, bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB juga telah diserahkan kepada sejumlah daerah. Pratikno menekankan agar pemerintah daerah terus menyiagakan anggaran serta mengoptimalkan infrastruktur dan koordinasi agar mitigasi bencana dapat berjalan maksimal, terlebih saat libur Natal dan Tahun Baru.

“Masyarakat juga harus terus mengikuti update mengenai potensi bencana hidrometeorologi. Aparat pemerintah di bawah perlu aktif menyosialisasikan potensi bencana ini kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi tentang jalur perjalanan yang aman untuk menghindari risiko hujan lebat dan longsor,” jelasnya.

 

