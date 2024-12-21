Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sebut Penerapan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Lancar

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |14:00 WIB
Polri Sebut Penerapan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Lancar
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Polri melalui Korlantas berhasil mengurai kepadatan di ruas Tol Jakarta-Cikampek, pada Sabtu (21/12/2024). Sebelumnya, arus kendaraan tercatat mencapai 6.000 kendaraan per jam, menyebabkan kepadatan signifikan. Rekayasa lalu lintas berupa contraflow satu lajur dari KM 47 hingga KM 65 diterapkan mulai pukul 08.30 WIB, dan kini arus lalu lintas kembali lancar.

“Rekayasa lalu lintas ini adalah langkah antisipasi untuk memastikan arus mudik Natal dan Tahun Baru tetap lancar. Kami terus memonitor situasi secara dinamis untuk mengatasi potensi kemacetan di berbagai titik,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Menurut laporan resmi JMTO, pemasangan rambu-rambu dimulai pada pukul 08.30 WIB di KM 65. Water barrier selesai dipasang pada pukul 08.40 WIB, dan contraflow secara bertahap diperpanjang hingga KM 47. Seluruh jalur contraflow dari KM 47 hingga KM 65 dibuka penuh pada pukul 10.47 WIB. Kendaraan yang semula tertahan kini melintas dengan lancar.

“Kami bersyukur contraflow ini efektif mengurai kemacetan. Meski situasi sudah mencair, kami tetap mengantisipasi lonjakan kendaraan hingga siang hari. Ini adalah bagian dari upaya kami memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

 

