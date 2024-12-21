Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |15:15 WIB
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
Wapres Gibran Rakabuming Raka bagikan hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng (Foto: Dok/Raka Dwi Novianto)
JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Perayaan Penyambutan Natal, Pelayanan Kategorial (Pelkat) Pelayan Anak (PA) di GPIB Paulus, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (21/12/2024). Kehadiran Wapres menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam merawat keberagaman dan memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat.

Tiba sekitar pukul 10.30 WIB, Wapres disambut dengan antusias oleh jajaran pimpinan gereja, para jemaat, serta anak-anak yang turut menantikan kehadirannya. 

Di tengah sukacita perayaan, Wapres sempat membagikan hadiah Natal kepada anak-anak yang hadir. Dengan penuh kehangatan, ia pun tidak segan berinteraksi langsung dan berfoto dengan mereka, sehingga menciptakan momen yang penuh keceriaan. 

“Terima kasih, Bapak Gibran. Semoga Tuhan memberkati,” ucap anak-anak dengan wajah berbinar.

Terkait acara ini, Wapres menegaskan bahwa perayaan Natal adalah salah satu momentum terbaik untuk memperkokoh nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. 

Hal tersebut selaras dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. 

(Arief Setyadi )

      
