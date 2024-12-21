Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pastikan Pengamanan Taman Safari Solo Jelang Libur Akhir Tahun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |15:28 WIB
Kapolri Pastikan Pengamanan Taman Safari Solo Jelang Libur Akhir Tahun
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengamanan Taman Safari Solo jelang libur akhir tahun (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Taman Safari Solo, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (21/12/2024). Sigit berinteraksi langsung dengan pihak pengelola demi memastikan keamanan masyarakat.

Sigit mengecek langsung kesiapan pengamanan objek wisata menjelang libur akhir tahun. Ia ingin memastikan bahwa, masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika menghabiskan libur akhir tahunnya di Taman Safari Solo. 

"Perawatan medis, ambulans standby?," kata Sigit kepada pihak Manajemen Taman Safari Solo.

Sigit menegaskan, pihak pengelola Taman Safari harus memastikan penjagaan dan pengamanan untuk seluruh pengunjung. 

Apalagi, menurut Sigit, Taman Safari menjadi salah satu objek wisata yang bakal ramai dikunjungi warga untuk menghabiskan libur akhir pekannya bersama dengan keluarga. 

"Keselamatan dan keamanan pengunjung harus tetap dijaga, tolong dicek lagi supaya baik-baik aja dan ke depan supaya taman Safari bisa dikenal dan menjadi tempat destinasi kunjungan yang menjadi salah satu tujuan utama," ujar Sigit.

(Arief Setyadi )

      
