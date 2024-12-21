Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo-Hanura Bakal Bangun Koalisi Fraksi di Daerah

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |17:48 WIB
Perindo-Hanura Bakal Bangun Koalisi Fraksi di Daerah
Sekjen Perindo
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo akan membangun koalisi fraksi DPRD di beberapa daerah dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). 

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari seusai menghadiri HUT Partai Hanura ke-18 di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024). 

Andi menjelaskan, hal itu mencuat setelah dirinya berdiskusi dengan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) sebelum acara. 

"Kita berdiskusi banyak (dengan OSO), ada beberapa daerah kita akan melakukan koalisi di fraksi," kata Andi. 

Andi menjelaskan, salah satu bahasan koalisi Perindo-Hanura membahas ambang batas parlemen atau parlementary threshold yang saat ini di angka 4 persen. 

"Program-program ke depannya akan kita merumuskan suatu kajian bagaimana partai-partai kecil bisa melakukan suatu koreksi untuk parlementary threshold ke depannya," ujarnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
