Ribuan Orang Penuhi Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur

JAKARTA - Ribuan orang memadati rumah Kyai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di komplek Jalan Al Munawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu (21/12/2024) malam ini. Pasalnya, terdapat gelaran Haul Ke-15 Gus Dur di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan, ribuan orang tampak mengenakan pakaian muslim untuk menghadiri Haul Ke-15 Gus Dur tersebut. Mereka datang sejak sekira pukul 18.00 WIB hingga saat ini masih terus berdatangan.

Baik perempuan maupun lelaki, semuanya kompak mengenakan pakaian serba putih berkumpul hendak mengikuti Haul ke-15 Gus Dur. Berbagai rangkaian kegiatan pun bakal dilakukan, mulai dari pembacaan tahlil, yasin, sholawatan, tausiyah, hingga sambutan dari para sahabat Gus Dur.

Selain itu, para tokoh rencananya bakal menghadiri kegiatan yang digelar di sebelah Pondok Pesantren Ciganjur tersebut. Adapun arus lalu lintas di sekitar kediaman Gus Dur, tepatnya di Jalan Wr. Sila tampak ramai karena aktivitas keluar masuk orang ke komplek perumahan Gus Dur tersebut.

Adapun Haul ke-15 Gus Dur bertemakan Menajamkan Nurani, Membela yang Lemah. Hal itu sesuai dengan pesan Gus Dur untuk membela kaum lemah dan menajamkan hati nurani dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

(Khafid Mardiyansyah)