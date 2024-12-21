Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Haul ke-15 Gus Dur, Sejumlah Menteri hingga Pramono-Rano Hadir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |21:33 WIB
Haul ke-15 Gus Dur, Sejumlah Menteri hingga Pramono-Rano Hadir
Haul Gus Dur
JAKARTA - Haul ke-15 Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur digelar di komplek Jalan Al Munawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu (21/12/2024) malam ini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para tokoh publik hingga pejabat, mulai dari Menteri Agama hingga Gubernur Jakarta Terpilih.

Berdasarkan pantauan, berbagai tokoh hingga pejabat negara hadir dalam kegiatan tersebut. Misalnya saja Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa, dan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Thalibin Musthofa Bisri dan Ketua KPU RI Afifuddin.

Lalu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno. Hadir pula istri Gus Dur, Sinta Nuriyah dan anaknya, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid.

Selain para tokoh dan pejabat, ribuan orang pun turut menghadiri kegiatan Haul Ke-15 Gus Dur tersebut. Mereka datang sejak sekira pukul 18.00 WIB hingga saat ini masih terus berdatangan.

Kegiatan tersebut diisi dengan pembacaan tahlil, yasin, sholawatan, tausiyah, hingga akan ada sambutan dari para sahabat Gus Dur. Haul ke-15 Gus Dur itu bertemakan Menajamkan Nurani, Membela yang Lemah, yang mana sesuai dengan pesan Gus Dur untuk membela kaum lemah dan menajamkan hati nurani dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

"Salah satu ciri dari kepemimpinan Gus Dur adalah selalu ada untuk mereka yang lemah dan terpinggirkan," ujar Ketua Panitia Haul ke-15 Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan pada Sabtu (21/12/2024).

 

