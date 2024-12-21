Jokowi Reaksi Lagu Waktu Ku Kecil, Warganet Ramai-Ramai Mention Gibran

JAKARTA - Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo ikut meramaikan tren reaksi lagu "waktu ku kecil" yang tengah heboh di media sosial. Lagu yang diketahui dinyanyikan emak-emak dari Lampung tersebut memang memiliki lirik yang menggelitik.

Dalam unggahan video di Instagram, Jokowi menilai apa yang ada dalam lagu itu lucu dan menghibur. Dengan tawa khas nya, Jokowi nampak terhibur dan sedikit terkekeh dengan aksi emak emak di video itu.

"Wah ini seru dan lucu banget," tulis keterangan unggahan Instagram @jokowi



Sontak video tersebut mendapatkan berbagai reaksi netizen. Mereka menilai Jokowi kembali kepada wujud aslinya yang memang sering mengunggah hal ringan namun kocak.

Adapula yang menyinggung putra Jokowi yang kini menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Gibran juga sempat menggunakan lagu ini sebagai backsound untuk unggahannya. Banyak warganet yang akhirnya me-mention akun Gibran di kolom komentar.

Lagu waktu ku kecil nyatanya diciptakan dan dipopulerkan oleh Knalpot Band, liriknya yang menggelitik membuat warga terhibur. Berikut potongan liriknya: