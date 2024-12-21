Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Reaksi Lagu Waktu Ku Kecil, Warganet Ramai-Ramai Mention Gibran

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |23:03 WIB
Jokowi Reaksi Lagu Waktu Ku Kecil, Warganet Ramai-Ramai <i>Mention</i> Gibran
Joko Widodo
A
A
A

JAKARTA - Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo ikut meramaikan tren reaksi lagu "waktu ku kecil" yang tengah heboh di media sosial. Lagu yang diketahui dinyanyikan emak-emak dari Lampung tersebut memang memiliki lirik yang menggelitik.

Dalam unggahan video di Instagram, Jokowi menilai apa yang ada dalam lagu itu lucu dan menghibur. Dengan tawa khas nya, Jokowi nampak terhibur dan sedikit terkekeh dengan aksi emak emak di video itu.

"Wah ini seru dan lucu banget," tulis keterangan unggahan Instagram @jokowi
 

Sontak video tersebut mendapatkan berbagai reaksi netizen. Mereka menilai Jokowi kembali kepada wujud aslinya yang memang sering mengunggah hal ringan namun kocak.

Adapula yang menyinggung putra Jokowi yang kini menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Gibran juga sempat menggunakan lagu ini sebagai backsound untuk unggahannya. Banyak warganet yang akhirnya me-mention akun Gibran di kolom komentar.

Lagu waktu ku kecil nyatanya diciptakan dan dipopulerkan oleh Knalpot Band, liriknya yang menggelitik membuat warga terhibur. Berikut potongan liriknya:

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192266//viral-wIAb_large.jpg
Anies Baswedan Hadiri Reuni UGM Lintas Angkatan, Netizen: Ijazahnya Asli Semua Bah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/482/3192179//fish_spa-lqEm_large.jpg
Viral Kaki Turis Diamputasi Usai Fish Spa, Kenali Bahaya Infeksi Bakteri Osteomielitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192176//fish_spa-ElRd_large.jpg
Viral, Kaki Turis Ini Diamputasi Setelah Jalani Terapi Fish Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998//viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191993//viral-6ZqM_large.jpg
Viral Bandit Pencuri Motor Bawa Senpi di Kembangan Jakbar saat Libur Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988//viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement