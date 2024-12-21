Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |05:46 WIB
BMKG Prediksi Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini
cuaca hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, wilayah di Jakarta akan diguyur hujan pada siang hari, Sabtu (21/12/2024).

Melansir dari pesan Prakirawan BMKG Jakarta yang diterbitkan pada Jumat 20 Desember 2024, pukul 19.00 WIB. Pada pagi hari kawasan Jakarta Barat diprediksi hujan ringan hingga pada malam hari. Sedangkan untuk Jakarta Pusat pada pagi harinya akan berawan tebal, lalu pada siang hingga malam harinya diperkirakan hujan ringan.

Untuk wilayah Jakarta Utara, akan diguyur hujan sejak pagi hingga malam hari, dan untuk wilayah Jakarta Selatan akan berawan dan malam harinya akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Dan untuk wilayah Jakarta Timur pada pagi hari berawan, dan siang hingga malam hari akan diguyur hujan sedang. Sedangkan wilayah Kepulauan Seribu pada pagi hari hujan, dan siang hingga malam akan berawan.

Untuk suhu udara 25 - 31°C, dengan kelembapan udara: 80 - 95%, dan angin: dari Barat - Barat Laut, 10 - 35 km/jam. 

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini: Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Kep. Seribu dan Jakut pada dini hari, Jaksel dan Jaktim pada siang hingga sore hari.
 

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Cuaca Cuaca Jakarta BMKG
