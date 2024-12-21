Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Gabungan Gelar Tes Urin di Tol Jagorawi, Sopir Bus Sempat Tolak Buang Air Kecil 

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |08:53 WIB
Petugas Gabungan Gelar Tes Urin di Tol Jagorawi, Sopir Bus Sempat Tolak Buang Air Kecil 
Sopir yang menolak buang air kecil saat pemeriksaan tes urine (foto: Okezone/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Puluhan bus pariwisata menjalani uji kelaikan kendaraan atau ramp check di Rest Area KM 45, Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor. Kendaraan yang laik jalan dipersilahkan melanjutkan perjalanan.

Pantauan MNC Portal di lokasi, uji kelaikan ini dimulai sekira pukul 07.30 WIB. Petugas dari Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Satlantas Polres Bogor mulai menjaring bus-bus pariwisata yang keluar dari Exit GT Ciawi menuju Puncak dan sekitarnya.

Satu persatu bus diperiksa mulai dari fungsi rem, lampu, ban dan komponen lainnya termasuk kelengkapan surat-surat. Pengemudi bus pun diminta untuk turun melakukan pemeriksaan dan tes narkoba.

"Lampu jauh (nyalakan) pak," ucap petugas Dishub memberikan instruksi kepada sopir bus di lokasi, Sabtu (21/12/2024).

Selanjutnya, bagi kendaraan yang lolos uji kelaikan diberikan tanda berupa stiker yang ditempel di kaca depan bus. Kendaraan pun dipersilahkan kembali melanjutkan perjalanan oleh petugas.

Dalam pemeriksaan narkoba ini sempat diwarnai ketegangan karena terdapat sopir yang menolak untuk buang air kecil.

Pantauan MNC Portal di lokasi, sopir bus berinisial D itu digiring oleh petugas gabungan dari Dishub Kabupaten Bogor, BPTJ dan Polres Bogor untuk menjalani tes urin dari BNNK Bogor. Awalnya, sopir tersebut tampak tenang mengikuti arahan petugas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191025//arus_kendaraan_di_tol_jabodetabek_dan_jabar_mulai_meningkat-lIzP_large.JPG
H-6 Natal 2025, Arus Kendaraan di Tol Jabodetabek dan Jabar Mulai Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190406//liburan-lzNd_large.jpg
5 Tips Liburan Aman Perjalanan Jauh saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/338/3149228//viral_mobil_tak_bayar_tol_dua_kali_di_depok_polisi_telusuri_pemiliknya-Xm9M_large.jpg
Viral Mobil Tak Bayar Tol Dua Kali di Depok, Polisi Telusuri Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/338/3146554//contraflow_tol_jagorawi_arah_bogor_dihentikan-vRqV_large.jpg
Contraflow di Km 08-Km 13 Tol Jagorawi Arah Bogor Dihentikan Usai Lalu Lintas Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/338/3141693//truk_tangki_air_kecelakaan_di_tol_jagorawi_sopir_luka_berat-T8sC_large.jpg
Truk Tangki Air Kecelakaan di Tol Jagorawi, Sopir Luka Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/338/3138180//tol_jagorawi-6BFN_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow Ruas Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement