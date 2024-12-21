Gelar Ramp Check, Petugas Temukan 5 Bus Menuju Puncak Bogor Tidak Laik Jalan

BOGOR - Sebanyak lima bus pariwisata yang akan menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kedapatan tidak laik jalan. Kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanannya.

"Tadi kita sudah memeriksa kurang lebih 30 armada dan 5 diantaranya tidak kita ijinkan untuk melanjutkan ke Puncak karena kondisi adminitrasinya yang tidak dipenuhi dan kelaikan jalan tidak dipenuhi," kata Plt Kepala BPTJ, Suharto di usai menggelar ramp check di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Sabtu (21/12/2024).

Kata dia, para penumpang yang berada dalam bus tersebut diangkut oleh kendaraan yang telah disiapkan untuk melanjutkan perjalanan.

"Terhadap bus yang tidak memenuhi persyaratan tadi sudah kita gantikan dengan kendaraan yang sudah kami siapkan. Kami tidak ingin masyarakat yang akan beraktivitas ke Puncak ini terganggu, kita fasilitasi masyarakat yang mau ke Puncak," ungkapnya.

Di samping itu, tambah Suharto, sejauh ini total sudah ada 36.595 kendaraan yang dilakukan ramp check secara nasional dalam momen Natal dan Tahun Baru. Diharapkan, kegiatan ini terus berjalan untuk memastikan keselamatan masyarakat di jalan.

"Alhamdulillah masyarakat sudah meningkatkan kesadaranya memenuhi syarat, karena keselamatan suatu yang tidak bisa ditawar," pungkasnya.



(Awaludin)