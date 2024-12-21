18 Oknum Polisi Peras WN Malaysia di Konser DWP Langsung Ditahan!

JAKARTA - Sebanyak 18 orang oknum polisi diamankan oleh Divisi Propam Polri atas dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oknum polisi terhadap warga negara (WN) Malaysia saat nonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Divisi Propam Polri telah menerima laporan adanya pemerasan terhadap warga Malaysia. Atas informasi tersebut, polisi mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu.

"Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel, terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

Sebanyak 18 oknum personel yang diamankan oleh Divisi Propam Polri itu selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Trunoyudo menegaskan tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum, dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi pun telah kami lakukan secara profesional, transparan dan tuntas," ujarnya.