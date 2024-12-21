Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |11:09 WIB
Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek
Ilustrasi Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA- Korlantas Polri memberlakukan sistem contraflow satu jalur di Tol Jakarta - Cikampek dari KM 55 - KM 65. Contraflow bersifat situasional sesuai diskresi pihak kepolisian.

Dilansir dari akun Instagram resmi @Korlantaspolri.ntmc menjelaskan sistem contraflow satu jalur mulai dilaksanakan pada 09.40 WIB. 

"Sabtu, 21 Desember 2024 Pukul 09.40 WIB diberlakukan sistem Contraflow 1 lajur tol Jakarta-Cikampek dari KM 55 s.d KM 65," tulis keterangan dikutip, Sabtu (21/12/2024). 

Lebih lanjut dia mengatakan, sistem contraflow dilakukan bersifat situasional. Dalam akun tersebut mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi arahan petugas. 

"Pelaksanaan contraflow bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian," jelasnya. 

(Arief Setyadi )

      
