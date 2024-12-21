Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Video 'Getok Harga' Joki Jalur Alternatif Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |11:47 WIB
Viral Video 'Getok Harga' Joki Jalur Alternatif Puncak Bogor
Viral joki getok harga jalur alternatif Puncak, Bogor (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

BOGOR - Beredar video adanya dugaan aksi 'getok harga' yang dilakukan oleh joki atau pemandu Jalur Alternatif Puncak, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan pencarian terhadap joki tersebut.

Video tersebut diunggah akun media sosial TikTok @youracel. Dalam video memperlihatkan percakapan antara pengemudi mobil dan seorang pria dari luar jendela yang diduga sebagai joki.

Terdengar, suara wanita yang mempertanyakan harga Rp850 ribu yang diminta oleh joki atas jasanya. Wanita tersebut terdengar keberatan terlebih dari awal tidak ada kesepakatan harga.

"Gak boleh dong kayak gitu, karena dari awal pembicaraan kita seikhlasnya. Bapak gak ada gitu sampai jalan raya, bapak cuma ngomongnta ini ikut alternatif. Saya tanya bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya," ucap wanita dalam video dikutip, Sabtu (21/12/2024).

"Makanya, saya cuma ada Rp150 ribu, karena tadi saya isi bensin, saya muter-muter, mobil saya lecet. Mobil saya belum asuransi juga pak. Nah, kalau sampai bapaknya bilang Rp850 ribu itu sih udah gak sesuai pak sama saya, apalagi sama teman-teman saya juga," sambung wanita tersebut.

Belum diketahui akhir dari video tersebut. Apakah pengendara mobil memberikan uang atau tidak kepada pria yang diduga joki jalan alternatif itu.

Terpisah, Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyisiran di beberapa jalur alternatif Amaliah dan Tipar sampai dengan Gadog terkait video beredar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998/viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988/viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement