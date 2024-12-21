Dua Truk Tangki BBM Terbakar Hebat di Bogor

BOGOR - Dua unit truk tangki berisi BBM terbakar di wilayah Kampung Poncol, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kerugian dalam kejadian ini diperkirakan ratusan juta rupiah.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu dilaporkan oleh warga sekira pukul 01.52 WIB. Regu 1 dari Damkar Sektor Sukasari, Yasmin dan Cibuluh langsung merespons laporan kejadian tersebut.

"Laporan info kebakaran dua unit tangki berisi BBM dan 1 unit rumah semi permanen," kata Ade dalam keterangannya, Sabtu (21/12/2024).

Terdapat 6 unit truk pemadam kebakaran Kota Bogor dan 1 unit truk dari BPBD Kota Bogor yang diterjunkan ke lokasi. Sekitar 30 menit, kobaran api yang cukup besar berhasil dipadamkan oleh petugas.

"Keadaan sudah aman terkendali," jelasnya.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran maupun terkait asal usul truk tangki berisi BBM tersebut. Karena, saat kejadian pemilik diduga melarikan diri.

"Tidak bisa dipastikan (truk tangki Pertamina atau bukan) karena sudah dalam kondisi terbakar hebat dan pemiliknya kabur. Kerugian materi kurang lebih Rp300 juta," pungkasnya.

(Arief Setyadi )