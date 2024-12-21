Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Stasiun Pasar Senen Mulai Dipadati Penumpang Jelang Nataru, Polisi Terjunkan Anjing Pelacak

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |13:08 WIB
Stasiun Pasar Senen Mulai Dipadati Penumpang Jelang Nataru, Polisi Terjunkan Anjing Pelacak
Polri terjunkan anjing pelacak di Stasiun Pasar Senen (Foto: Irfan Maruf/Okezone)
JAKARTA - Memasuki H-4 Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, suasana di Stasiun Pasar Senen terpantau ramai penumpang. Polri mulai menerjunkan Detasemen K9 atau anjing pelacak dalam pengamanan dan strelisasi di area Stasiun asar Senen. 

Aipda Marzuki selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Senen memimpin pengamanan dan sterilisasi tersebut sebagai langkah untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan area Stasiun Pasar Senen menjelang Nataru.

“Dalam rangka sterilisasi lapangan dan area Stasiun Pasar Senen, kami mengerahkan Detasemen K-9 atau anjing pelacak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024). 

Setiap ruangan dan area kedatangan mau keberangkatan diinspeksi secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada ancaman ataupun risiko selama Nataru. Proses sterilisasi ini melibatkan unit anjing pelacak dan penggunaan metal detektor oleh petugas.

“Semua harus steril dan aman di lingkungan stasiun. Polri mengerahkan anggota dan unit satwa ini untuk melakukan penyisiran guna meminimalisir segala potensi ancaman atau kejadian yang tidak diinginkan,” tambah Marzuki.

Dia juga mengingatkan seluruh pihak terkait dan juga penumpang untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama arus mudik Nataru.

(Arief Setyadi )

      
