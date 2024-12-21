Siang Ini, Lalin Jalur Puncak Bogor Oneway Arah Jakarta

BOGOR - Siang ini, kondisi Jalur Puncak sedang diberlakukan sistem satu arah atau oneway menuju Jakarta. Kendaran yang akan menuju kawasan Puncak tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

"Kondisi Jalur Puncak pada saat ini kita berlakukan oneway arah bawah, kami berlakukan tadi pada pukul 12.30 WIB," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan, Sabtu (21/12/2024).

Belum diketahui pasti sampai kapan sistem oneway ini diberlakukan. Karena, masih situasional tergantung dari kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak.

"Kami berdasarkan situasional di lapangan tergantung situasi kendaraan," jelasnya.

Di samping itu, tambah Ferdhy, hingga siang ini tercatat 42.334 kendaraan yang melintas di Jalur Puncak. Jumlah tersebut baik yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya.

"Kami update per tiga jam, sampai pukul 12.00 WIB," pungkasnya.



(Awaludin)