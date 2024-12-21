Advertisement
INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Joki 'Getok Harga' Jalur Puncak Bogor Akhirnya Ditangkap Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |15:56 WIB
Joki 'Getok Harga' Jalur Puncak Bogor Akhirnya Ditangkap Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Ist)
A
A
A

BOGOR - Polisi telah mengamankan satu orang joki Jalur Alternatif Puncak, Kabupaten Bogor yang sempat viral di media sosial usai diduga melakukan 'getok harga' terhadap pengendara mobil.

"Diamanin, sementara ini masih diinterogasi. Sementara satu (orang)," kata Kapolsek Megamendung AKP Dedi dikonfirmasi wartawan, Sabtu (21/12/2024).

Saat ini, pihaknya belum dapat menjelaskan lebih jauh karena sang joki masih dimintai keterangan lebih lanjut terkait aksinya yang viral di media sosial. "Nah, ini makanya lagi diinterogasi dulu belum bisa panjang lebar," pungkasnya.

Sebelumya, beredar video adanya dugaan aksi 'getok harga' yang dilakukan oleh joki atau pemandu Jalur Alternatif Puncak, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan pencarian terhadap joki tersebut.

Video tersebut diunggah akun media sosial TikTok @youracel. Dalam video memperlihatkan percakapan antara pengemudi mobil dan seorang pria dari luar jendela yang diduga sebagai joki.

Terdengar, suara wanita yang mempertanyakan harga Rp850 ribu yang diminta oleh sang joki atas jasanya. Wanita tersebut terdengar keberatan, terlebih dari awal tidak ada kesepakatan terkait harga.

(Arief Setyadi )

      
