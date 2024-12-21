JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Gerbang Tol (GT) Cimanggis arah Jakarta pada hari ini, Sabtu (21/12/2024).
Berdasarkan keterangan dari akun X Jasamarga, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 14.54 WIB.
"14.54 WIB #Kecelakaan_Jagorawi di Sebelum GT Cimanggis 2 KM 15+000 dari arah Jakarta, ada kendaraan Honda BR-V di lajur tengah," bunyi keterangan Jasamarga dikutip pada Sabtu (21/12/2024).
Belum diketahui data korban akibat kecelakaan tersebut. Hingga saat ini masih dalam penanganan petugas.
"Dalam penanganan petugas," jelasnya.
Terpisah berdasarkan video yang diunggah lbj_jakarta di Instagram, nampak mobil hitam menabrak pembatas di Gerbang Tol. Dari video itu, nampak Mobil tersebut masih tersangkut di pembatas.
"Telah terjadi lakalantas di Gardu GT Cimanggis 2 arah Jakarta Sabtu (21/12/2024)," bunyi keterangan video tersebut.
(Arief Setyadi )