Mobil Tabrak Pembatas GT Cimanggis Arah Jakarta

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Gerbang Tol (GT) Cimanggis arah Jakarta pada hari ini, Sabtu (21/12/2024).

Berdasarkan keterangan dari akun X Jasamarga, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 14.54 WIB.

"14.54 WIB #Kecelakaan_Jagorawi di Sebelum GT Cimanggis 2 KM 15+000 dari arah Jakarta, ada kendaraan Honda BR-V di lajur tengah," bunyi keterangan Jasamarga dikutip pada Sabtu (21/12/2024).

Belum diketahui data korban akibat kecelakaan tersebut. Hingga saat ini masih dalam penanganan petugas.

"Dalam penanganan petugas," jelasnya.

Terpisah berdasarkan video yang diunggah lbj_jakarta di Instagram, nampak mobil hitam menabrak pembatas di Gerbang Tol. Dari video itu, nampak Mobil tersebut masih tersangkut di pembatas.

"Telah terjadi lakalantas di Gardu GT Cimanggis 2 arah Jakarta Sabtu (21/12/2024)," bunyi keterangan video tersebut.

(Arief Setyadi )