HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tabrak Pembatas GT Cimanggis Arah Jakarta

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |16:22 WIB
Mobil Tabrak Pembatas GT Cimanggis Arah Jakarta
Mobil kecelakaan di GT Cimanggis (Foto: Tangkapan layar/media sosial)
JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Gerbang Tol (GT) Cimanggis arah Jakarta pada hari ini, Sabtu (21/12/2024). 

Berdasarkan keterangan dari akun X Jasamarga, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 14.54 WIB. 

"14.54 WIB #Kecelakaan_Jagorawi di Sebelum GT Cimanggis 2 KM 15+000 dari arah Jakarta, ada kendaraan Honda BR-V di lajur tengah," bunyi keterangan Jasamarga dikutip pada Sabtu (21/12/2024).

Belum diketahui data korban akibat kecelakaan tersebut. Hingga saat ini masih dalam penanganan petugas.

"Dalam penanganan petugas," jelasnya.

Terpisah berdasarkan video yang diunggah lbj_jakarta di Instagram, nampak mobil hitam menabrak pembatas di Gerbang Tol. Dari video itu, nampak Mobil tersebut masih tersangkut di pembatas.

"Telah terjadi lakalantas di Gardu GT Cimanggis 2 arah Jakarta Sabtu (21/12/2024)," bunyi keterangan video tersebut.

(Arief Setyadi )

      
