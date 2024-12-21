Lalin Jalur Puncak Bogor Sore Ini Sudah Kembali Normal Dua Arah

BOGOR - Lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor kembali normal dua arah, Sabtu (21/12/2024). Kendaraan menuju Puncak sudah bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, Jalur Puncak mulai dibuka dua arah oleh polisi sekira pukul 16.00 WIB. Hal itu ditandai dengan iring-iringan kendaraan polisi dari arah Puncak menuju Jakarta.

Lalu, polisi pun mulai membuka kendaraan dari arah Simpang Ciawi maupun Tol Jagorawi yang akan menuju Puncak. Sehingga, kendaraan di jalur wisata itu sudah dapat kembali normal dua arah.

Sebelumnya, polisi telah memberlakukan oneway dari arah Puncak menuju Jakarta sejak pukul 12.30 WIB siang tadi. Sehingga, kendaraan yang akan menuju kawasan wisata itu sempat tertahan.

"Kondisi Jalur Puncak pada saat ini kita berlakukan oneway arah bawah, kami berlakukan tadi pada pukul 12.30 WIB," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan, kepada wartawan.

Di samping itu, tambah Ferdhy, hingga siang tadi tercatat 42.334 kendaraan yang melintas di Jalur Puncak. Jumlah tersebut baik yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya.

"Kami update per tiga jam, sampai pukul 12.00 WIB," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)