HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terminal Lebak Bulus Diperkirakan Alami Lonjakan Penumpang di Lusa Hari

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |17:18 WIB
JAKARTA - Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Terminal Lebak Bulus, Mochamad Iman Sapril menyebutkan, pada tanggal 23-24 Desember 2024 diprediksi bakal terjadi peningkatan jumlah penumpang di Terminal Lebak Bulus berkaitan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Puncaknya diprediksi hari Senin tanggal 23 dan Selasa tanggal 24 karena sudah mulai hari libur sekolah," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (21/12/2024).

Menurutnya, jumlah penumpang diperkirakan bakal melonjak dibandingkan hari biasa, yang mana di hari biasa jumlahnya hanya di kisaran 110 penumpang saja. Sebagaimana yang terjadi pada libur Nataru kemarin, tercatat ada 2.808 penumpang berangkat dari Terminal Lebak Bulus saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 lalu.

Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan kondisi normal sebelum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 lalu, yang mana rata-rata penumpang setiap harinya berjumlah 70 orang. Penumpang paling banyak berangkat menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dari terminal tersebut.

Dia menerangkan, menghadapi lonjakan penumpang di libur Nataru kali ini, pihaknya melakukan peningkatan layanan demi memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang selama di perjalanan hingga sampai tujuan dari Terminal Lebak Bulus. Diantaranya menggandeng Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan dan Puskesmas untuk mengecek kesehatan sopir di posko yang tersedia di Terminal Lebak Bulus.

"Para sopir atau awak armada akan dicek gula darah, tensi darah, alkohol hingga tes urine. Jika ditemukan ada positif narkotika, maka sopir dilarang membawa kendaraan dan ditangani oleh BNNK langsung," tuturnya.

Dia menambahkan, hingga kini saat dilakukan tes urine dan kesehatan, tak ditemukan adanya sopir atau awak armada yang menggunakan narkotika. Selain itu, pihaknya juga menggandeng Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Jagakarsa untuk melakukan uji kelaikan terhadap kendaraan Bus di Terminal Lebak Bulus menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
