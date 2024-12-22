Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Panglima Naikkan Pangkat 26 Pati TNI AL, Diantaranya Jenderal Pasukan Elite dan Ahli Telik Sandi  

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |09:23 WIB
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/Dispenal
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap 300 perwira tinggi (Pati) TNI. Mutasi besar-besaran tersebut terjadi di tiga matra, yaitu TNI AD, TNI AU dan TNI AL. 

Hal itu tertuang di SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 6 Desember 2024.

“Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto, beberapa waktu lalu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 perwira TNI AL mendapatkan promosi jabatan. Mereka yang dimutasi berasal dari pasukan elite Marinir, Korps Pelaut dan ahli telik sandi.

 

Berikut ini 26 perwira TNI AL yang mendapatkan promosi jabatan dan akan naik pangkat:

1. Laksma TNI Wiranto, dari Staf Khusus KSAL mendapat promosi jabatan menjadi Pa Sahli Tk.III Bid. Jahpers Sahli Panglima TNI menggantikan Laksda TNI Gendut Sugiono

2. Kolonel Laut (P) Fransiscus Herman, dari Kapok Taprof Pok Gadik Kodiklatal mendapat promosi jabatan menjadi Direktur Kebijakan Kamla Deputi Bid. Kebijaan dan Strategi Bakamla menggantikan Laksma TNI Askari

3. Kolonel Laut (T) Bisyar Adib, jabatan lama Sekdismatal mendapat promosi jabatan menjadi Dankodikdukum Kodiklatal menggantikan Laksma TNI Taufik Arief

4.Kolonel Mar. Burhanudin, dari Pamen Bais TNI mendapat promosi jabatan menjadi Athan RI di New Delhi, India menggantikan Laksma TNI Ardiansyah Muqsit

5. Kolonel Laut (KH) Yanda Dwira Firman Z, jabatan lama Kaprodi Doktor Ilmu Pertahanan Pascasarjana Unhan mendapat promosi jabatan menjadi Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan menggantikan Brigjen TNI Helda Risman

 

      
