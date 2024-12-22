Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bandar Besar Pengendali Pabrik Narkoba Bali Ditangkap di Thailand, Bakal Dibawa ke Jakarta Sore Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |11:28 WIB
Bandar Besar Pengendali Pabrik Narkoba Bali Ditangkap di Thailand, Bakal Dibawa ke Jakarta Sore Ini
Ilustrasi Penangkapan Bandar Besar Narkoba. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Dir Tipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengungkapkan bahwa pihaknya, telah menangkap bandar besar pengendali pabrik narkoba di Bali. Pelaku berhasil ditangkap di Thailand. 

"Ini (ditangkap) pelaku clandestine lab (pabrik narkoba) yang di Bali," kata Mukti saat dikonfirmasi, Minggu (22/12/2024). 

Adapun polisi berhasil meringkus seorang pria bernama Roman Nazarenco. Roman disebut mengendalikan pabrik narkoba di Bali salah satunya melakukan pembuatan hidroponik ganja. 

"(Pengendali) pembuatan hidrophonik ganja," ujar Mukti.

Mukti menjelaskan bahwa pelaku akan diterbangkan ke Jakarta pada hari ini. Adapun pengendali narkoba itu direncanakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.00 WIB. 

"Nanti jam 17.00 WIB di Bandara," tutup Mukti. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement