Bandar Besar Pengendali Pabrik Narkoba Bali Ditangkap di Thailand, Bakal Dibawa ke Jakarta Sore Ini

JAKARTA - Dir Tipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengungkapkan bahwa pihaknya, telah menangkap bandar besar pengendali pabrik narkoba di Bali. Pelaku berhasil ditangkap di Thailand.

"Ini (ditangkap) pelaku clandestine lab (pabrik narkoba) yang di Bali," kata Mukti saat dikonfirmasi, Minggu (22/12/2024).

Adapun polisi berhasil meringkus seorang pria bernama Roman Nazarenco. Roman disebut mengendalikan pabrik narkoba di Bali salah satunya melakukan pembuatan hidroponik ganja.

"(Pengendali) pembuatan hidrophonik ganja," ujar Mukti.

Mukti menjelaskan bahwa pelaku akan diterbangkan ke Jakarta pada hari ini. Adapun pengendali narkoba itu direncanakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.00 WIB.

"Nanti jam 17.00 WIB di Bandara," tutup Mukti.

(Puteranegara Batubara)