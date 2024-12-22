Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dokter Koas Pirngadi Viral Lagi, Kini Diduga Aniaya Pedagang Makanan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |16:16 WIB
Dokter Koas Pirngadi Viral Lagi, Kini Diduga Aniaya Pedagang Makanan
Dokter Koas Pirngadi Viral Lagi Kini Diduga Aniaya Pedagang Makanan. Foto: Tangkapan Layar Medsos.
JAKARTA - Seorang Dokter Koas RSUD Pirngadi Medan kembali viral atau menjadi sorotan lantaran diduga melakukan penganiayaan kepada pedagang kaki lima makanan di Medan. Video penganiyaan itu tersebar di akun sosial media X.

Berdasarkan video yang diunggah oleh aku X @bacottetangga_, mulanya aktivitas jual beli pedagang makan terlihat normal. Lalu, Dokter koas yang bernama Fladiniyah Puluhulawa itu datang dan melakukan obrolan dengan pedagang makanan.

Tak lama kemudian, Fladiniyah dalam video itu terlihat melemparkan sesuatu benda ke pedagang tersebut. Terlihat Fladiniyah pun beberapa kali mencoba melukai pedagang itu, yang membuat orang disekitarnya mencoba melerai perkelahian tersebut.

Seorang yang berniat melerai perkelahian itu pun tak luput dari amukan Fladiniyah. Hingga akhirnya Fladiniyah pun meninggalkan lokasi itu.

 

