10 Orang Meninggal dalam 54 Kasus Kecelakaan di Hari Pertama Operasi Lilin Nataru

JAKARTA - Juru Bicara Operasi Lilin 2024 Kombes Syamsu Ridwan memaparkan laporan terkini terkait situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) pada hari pertama pelaksanaan Operasi Lilin 2024 yang dimulai Sabtu, 21 Desember 2024.

Mulai dari informasi terkait volume kendaraan, situasi kecelakaan lalu lintas, dan aktivitas di Pelabuhan Merak-Ciwandan Bakauheni. Menurut laporan, terdapat peningkatan volume kendaraan yang keluar dan masuk wilayah Jakarta.

"Data ini menunjukkan tren peningkatan arus mudik menjelang Natal. Kami terus memantau dan melakukan langkah-langkah pengaturan agar masyarakat dapat berkendara dengan nyaman," ujar Syamsu, Minggu (22/12/2024).

Syamsu juga memaparkan angka kecelakaan lalu lintas pada hari pertama Operasi Lilin. Jumlah kejadian sebanyak 54 insiden, korban meninggal dunia yakni, 10 orang.

Kemudian, korban luka berat ada 11 orang. Lalu, korban luka ringan tercatat sebanyak 59 orang.

"Kami terus mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Hindari kelelahan dan patuhi aturan lalu lintas," ujarnya.

Sementara, di jalur penyeberangan Merak-Ciwandan-Bakauheni, tercatat 156 trip kapal beroperasi. Diantaranya, jumlah penumpang, 58.342 orang.