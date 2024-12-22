Wapres Gibran Cek Kesiapan Pengamanan Nataru di Seluruh Wilayah, Pastikan Aman dan Nyaman

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal meninjau sejumlah daerah, guna memastikan kelancaran momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kesiapan di berbagai wilayah itu dipastikan sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pesan-pesan dari Pak Prabowo untuk persiapan Natal. Ya intinya sesuai dengan arahan beliau di Ratas kemarin, kita ingin perayaan Natal tahun ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman,” kata Gibran usai meninjau pelaksanaan Ibadah Natal Remaja di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).

Dia mengaku, besok akan meninjau persiapan Nataru di luar pulau Jawa. Hal itu ia lakukan setelah sebelumnya melakukan pengecekan persiapan perayaan Nataru di sejumlah kota di Pulau Jawa.

“Kita pastikan Nataru ini bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan besok kita juga berkunjung ke luar pulau juga,” tuturnya.