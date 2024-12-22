Hadiri Apel Bela Negara, Plt. Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim: Teguhkan Komitmen Jaga Persatuan Indonesia

SUMEDANG - Plt. Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) menghadiri Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2024 yang dipusatkan di Lapangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024). Acara ini digelar oleh Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia.

Pada kesempatan itu, Andi Yuslim Patawari menekankan bahwa peringatan Hari Bela Negara 2024 menjadi momentum penting untuk menanamkan dan memperkokoh rasa cinta Tanah Air di kalangan generasi muda.

"Ini adalah bentuk membangun nilai-nilai bela negara untuk menghargai para pahlawan kita. Agar para generasi muda, khususnya mahasiswa generasi penerus, mempunyai karakter untuk membela negara yang tertanam dalam hati sanubari," katanya saat ditemui awak media usai mengikuti upacara.

Menurutnya, kegiatan yang diikuti ribuan Resimen Mahasiswa Indonesia dan Praja IPDN serta para alumni Menwa ini juga menjadi momen tepat untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat persatuan Indonesia.

Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, salah satunya ialah Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI.

Pada gelaran ini, Riza Patria yang juga merupakan Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa (Dankonas Menwa) Indonesia, bertindak pula sebagai Inspektur Upacara Apel Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2024.

(Angkasa Yudhistira)