Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tolak MLB, Yenny Wahid: Ganggu Soliditas Warga NU!

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |21:38 WIB
Tolak MLB, Yenny Wahid: Ganggu Soliditas Warga NU!
Tolak MLB, Yenny Wahid: Ganggu Soliditas Warga NU!
A
A
A

JAKARTA - Putri kedua Gus Dur sekaligus Ketua panitia Haul Gus Dur 2024 Yenny Wahid menolak wacana Muktamar Luar Biasa Nahldlatul Ulama (MLB NU). Dikatakannya, gerakan ini hanya akan mengganggu soliditas warga NU.

“Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahldlatul Ulama. Apapun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU” kata Yenny Wahid saat ditanya wartawan di sela-sela Haul Gus Dur ke-15 di Ciganjur Jakarta Selatan, dikutip Minggu (22/12/2024).

Dikatakannya, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, lanjut dia, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

“Yang akan terjadi kasihan umat di bawah. Umat bingung melihat para elitnya bertengkar, bahkan mau saling menjatuhkan dan menjungkalkan. Kasihan pengurus ranting, pengurus cabang, dan warga NU yang di bawah,” ujarnya.

Dia meminta siapapun yang mendalangi wacana dan gerakan MLB NU mengurungkan niatnya. Ia mengatakan, apabila kelompok yang mendorong MLB NU melihat ada persoalan di tubuh NU, sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

“Saya berharap siapapun yang berada di belakang MLB marilah kita duduk bersama. Saya mungkin bukan orang yang punya kepentin.gan dalam hal ini, kecuali NU bersatu, NU utuh,” tegasnya.

Menurut Yenny, simbol tali jagad di dalam logo NU bukan tanpa makna. Ia mengisyaratkan adanya ikatan dan kesatuan yang harus dijaga di dalam organisasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MLB NU Muktamar NU PBNU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192332/pbnu-km17_large.jpg
Silaturahmi Syuriyah-Tanfidziyah PBNU, Gus Yahya: Semua Kembali seperti Semula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192219/pbnu-PwCN_large.jpg
Keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah - Mustasyar PBNU Final dan Mengikat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191742/gus_yahya-oM1a_large.jpg
Gus Yahya Ajak Rais Aam PBNU Gelar Muktamar Bersama demi Akhiri Perpecahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191562/pbnu-ThAS_large.jpg
Gus Yahya: PBNU Komitmen Lindungi Guru Ngaji dan Pekerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191281/pbnu-eMpZ_large.jpg
Kisruh PBNU, Musyawarah Kubro Alim Ulama Sepakat Menggelar MLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191182/forum_musyawarah_kubro_alim_ulama_dan_sesepuh_nu-eZcK_large.jpg
Ultimatum PBNU, Forum Ulama dan Sesepuh NU: Islah atau Muktamar Luar Biasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement