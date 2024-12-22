Tolak MLB, Yenny Wahid: Ganggu Soliditas Warga NU!

JAKARTA - Putri kedua Gus Dur sekaligus Ketua panitia Haul Gus Dur 2024 Yenny Wahid menolak wacana Muktamar Luar Biasa Nahldlatul Ulama (MLB NU). Dikatakannya, gerakan ini hanya akan mengganggu soliditas warga NU.

“Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahldlatul Ulama. Apapun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU” kata Yenny Wahid saat ditanya wartawan di sela-sela Haul Gus Dur ke-15 di Ciganjur Jakarta Selatan, dikutip Minggu (22/12/2024).

Dikatakannya, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, lanjut dia, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

“Yang akan terjadi kasihan umat di bawah. Umat bingung melihat para elitnya bertengkar, bahkan mau saling menjatuhkan dan menjungkalkan. Kasihan pengurus ranting, pengurus cabang, dan warga NU yang di bawah,” ujarnya.

Dia meminta siapapun yang mendalangi wacana dan gerakan MLB NU mengurungkan niatnya. Ia mengatakan, apabila kelompok yang mendorong MLB NU melihat ada persoalan di tubuh NU, sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

“Saya berharap siapapun yang berada di belakang MLB marilah kita duduk bersama. Saya mungkin bukan orang yang punya kepentin.gan dalam hal ini, kecuali NU bersatu, NU utuh,” tegasnya.

Menurut Yenny, simbol tali jagad di dalam logo NU bukan tanpa makna. Ia mengisyaratkan adanya ikatan dan kesatuan yang harus dijaga di dalam organisasi.