Terjadi Peningkatan Lalin di Tol Jabodetabek dan Jawa Barat, Ini Data Lengkapnya

JAKARTA - Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati menyebutkan, pada H-5 perayaan Natal tahun 2024 atau 20 Desember 2024, Jasamarga Metropolitan Tollroad mencatat peningkatan lalu lintas di sekitar Jalan Tol Jabotabek dan Jawa Barat.

"Lalu Lintas Jabodetabek. Volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dan menuju Puncak atau Sukabumi dan sekitarnya yang terdistribusi melaui Gerbang Tol (GT) Cengkareng, GT Benda Utama dan GT Ciawi, Total tercatat sebanyak 160.738 kendaraan atau meningkat 6.19% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 151.374 kendaraan transaksi," ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (21/12/2024).

Adapun rinciannya, di GT Cengkareng, volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebanyak 88.125 kendaraan atau meningkat sebesar 5.15% teradap lalu lintas transaksi normal 83.805 kendaraan. Lalu, di GT Benda Utama

Volume lalu lintas transaksi di GT Benda Utama sebanyak 31.710 kendaraan atau meningkat sebesar 10.52% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 28.691 kendaraan.

"GT Ciawi 1. Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Ciawi 1 sebanyak 40.903 kendaraan atau sebesar 5.21% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 38.878 kendaraan," paparnya.

Dia mengungkap, pantauan volume lalu lintas di wilayah Jawa Barat, total sebanyak 137.851 kendaraan atau meningkat sebanyak 14.22% terhadap volume lalu lintas transaksi normal yaitu 120.686 kendaraan transaksi di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya melalui jalan tol ruas Padaleunyi yang terdistribusi melalui GT Cileunyi dan GT Pasteur.