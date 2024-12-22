Pramono Dukung Kegiatan Olahraga Lari di Jakarta hingga Kota Penyangga

DEPOK - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung mendukung penuh kegiatan olahraga lari di Jakarta hingga kota penyangga usai dilantik menjadi Gubernur Jakarta nantinya. Ia menilai kegiatan olahraga lari ini selain menyehatkan juga sebagai ajang silahturahmi hingga berkumpul dengan berbagai kalangan.

Hal itu diutarakan Pramono usai mengikuti kegiatan 'Movers on The Run 5K & 10K' di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada Minggu (22/12/2024) pagi.

"Baik di Jakarta atau sekeliling Jakarta akan kami support sepenuhnya kalau nanti saya sudah dilantik dan harapan saya secara pribadi kegiatan yang sehat seperti ini menjadi momen untuk selain menyehatkan badan untuk bersilahturahmi, berkumpul dan bertemu dengan banyak kalangan

Pramono yang pertama kali mengikuti kegiatan lari di UI mengaku terkesan. Pasalnya, lintasan atau track ada yang menanjak dan menurun serta udaranya bagus.

"Jadi acara Movers on The Run ini saya sungguh terkesan walaupun beberapa kali ikut acara seperti ini karena pertama tracknya bagus banget ada naik dan turun lumayan,”ujarnya.

“Kedua udaranya bagus dan ketiga pelaksanaannya diatur dengan rapih sehingga saya secara pribadi berharap ada acara seperti ini jangan hanya sekali saja, tahun depan menjadi kalendar tahunan di Universitas Indonesia. Karena saya yakin akan banyak menarik dan akan banyak yang ikut," sambungnya.