HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Depok Tangani 1.295 Pemadaman dan Penyelamatan Sepanjang 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |10:40 WIB
Damkar Depok Tangani 1.295 Pemadaman dan Penyelamatan Sepanjang 2024
Ilustrasi Petugas Damkar. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

DEPOK - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Adnan Mahyudin menyebut pihaknya melakukan 1.295 aksi pemadaman kebakaran dan penyelamatan sepanjang Januari-November 2024.

"Sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga November, sebanyak 1.295 aksi pemadaman kebakaran dan penyelamatan berhasil dilakukan oleh petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok," kata Adnan dalam keterangannya dikutip, Minggu (22/12/2024).

Adnan menambahkan aksi pemadaman kebakaran yang berhasil dilakukan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok selama tahun 2024 dari Januari hingga November sebanyak 186 kejadian.

"Kebakaran tersebut terjadi akibat beberapa faktor diantaranya korsleting listrik, kebocoran gas dan kelalaian," ucapnya.

Adnan menyebutkan aksi nyata lainnya yang berhasil dilakukan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok yaitu evakuasi penyelamatan. Selama tahun 2024 Januari hingga November berhasil melakukan penyelamatan sebanyak 1.109 kejadian.

"Adapun aksi penyelamatan yang berhasil dilakukan antara lain evakuasi hewan yang meliputi evakuasi ular, sarang tawon, biawak, dan kucing tercebur sumur. Selain itu, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok juga berhasil mengevakuasi pelepasan cincin yang terjepit di jari tangan, pohon tumbang, evakuasi baliho roboh, dan evakuasi karyawan terkunci di dalam ruko," ujarnya.

"Hal lain yang menonjol adalah evakuasi penyelamatan korban laka lantas pengguna sepeda motor yang jatuh ke kali disamping jalan raya Bogor pada 1 November 2024. Pada evakuasi tersebut korban dapat diselamatkan dalam kondisi hidup," tambahnya.

(Puteranegara Batubara)

      
