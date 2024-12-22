Kapan Tim Transisi Pemerintahan Jakarta Diumumkan? Ini Jawaban Pramono

DEPOK - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung akan mengumumkan tim transisi pemerintahan di Pemprov DKI sebelum nantinya dirinya bersama Rano Karno alias Bang Doel menjabat periode 2025-2030 mendatang. Namun dia tidak menjelaskan detail waktu pengumuman dan siapa yang akan mengisi tim transisi tersebut.

"Nanti diumumin, ya. Hari ini lari," ujar Pramono Anung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Depok, Minggu (22/12/2024).

Sebelumnya, Pramono Anung membeberkan nama-nama yang akan mengisi tim transisi di Pemprov Jakarta.

"Ya, pasti namanya sudah ada, termasuk tadi kami juga berdiskusi dengan Pak Ketua DPRD apapun dalam transisi pemerintahan itu perlu kebersamaan. Dan saya pribadi merasa nanti pada saatnya pasti akan segera kami umumkan," kata Pramono di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

Pramono menambahkan tim transisi akan berfungsi untuk menyiapkan pemerintahan yang tidak lagi sebagai Ibukota negara salah satunya adaptasi undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Kan begini, ini adalah pemerintahan pertama kali yang bukan lagi sebagai ibu kota negara. Sehingga dalam banyak hal perlu adanya penyesuaian, termasuk dengan DPRD dan sebagainya. Sehingga kenapa dalam transisi ini perlu,”ujarnya.

“Karena kita juga mempersiapkan diri sebagai pemerintah baru, pemerintah yang juga perlu untuk segera mengadaptasi undang-undang yang baru, pemerintah yang segera wajahnya harus wajah betawi, karena di dalam undang-undang nomor dua tahun 2024 dapat juga diatur tentang hal itu sehingga dalam konteks itulah transisi pemerintahan terus ada," sambungnya.