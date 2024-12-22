JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak dua pohon tumbang di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Hal ini imbas angin kencang pada Minggu (22/12/2024).
"Update pukul 11.00 WIB, Jakarta Pusat 1 pohon dan Jakarta Timur 1 pohon total 2 pohon tumbang. Penyebab angin kencang," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan.
Yohan menyebut, salah satu pohon tumbang menimpa sebuah bengkel motor di Jalan Rawa Kuning, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. "Korban nihil," jelasnya.
Lebih lanjut, Yohan mengatakan, seluruh pohon tumbang selesai ditangani petugas gabungan di lapangan. “ Sudah ditangani petugas,” tutup Yohan.
(Fahmi Firdaus )