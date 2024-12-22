Getok Harga Rp850 Ribu ke Wanita Cantik di Jalur Puncak, Bokep Meringis Ditangkap Polisi

BOGOR - Joki Jalur Alternatif Puncak, Kabupaten Bogor berinisial CN alias Bokep yang sempat viral karena getok harga kepada pengendara mobil akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Bokep sebelumnya diamankan polisi.

"Assalamualaikum nama Cecep Nurudin memohon maaf sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak khususnya pemilik akun Tiktok bylibra atas kejadian video viral saya meminta uang sebesar Rp850 ribu jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin tugu," kata CN dalam video yang dilihat Okezone Minggu (22/12/2024).

Bokep mengakui menerima uang sebesar Rp 150 ribu dan Rp 100 ribu dari korban melalui transfer. Sekali lagi, CN meminta maaf atas perbuatannya tersebut.

"Demikian permintaan maaf saya ini untuk dikabulkan permohonan maaf saya ini kepada pemilik akun TikTok bylibra, mohon maaf yang sebesar-besarnya," pungkasnya.

Sebelumnya, wanita cantik yang menjadi korban getok harga melalui akun media sosial TikTok @youracel menyampaikan terima kasih kepada kepolisian yang telah menindaklanjuti keluhannya.

"Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada pihak Kepolisian Polsek Cisarua dan Polsek Megamendung, Polres Bogor yang telah menindaklanjuti kasus ini dengan cepat," tulis korban dalam akun media sosialnya dikutip.

Kata dia, adanya video permohonan maaf dari sang joki membuat dirinya dan teman-temannya telah memaafkan pria tersebut. Kejasian yang telah dialaminya dianggap sebagai musibah yang tidak untuk diulang dan berharap ada efek jera.

"Selanjutnya saya mewakili teman-teman saya berharap dari kejadian tersebut agar bisa dijadikan pelajaran dan supaya tidak ada lagi korban selanjutnya," pungkasnya.