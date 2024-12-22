Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bokep si Joki Jalur Alternatif Puncak yang Viral Getok Harga Dipulangkan, Diminta Wajib Lapor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |13:37 WIB
Bokep si Joki Jalur Alternatif Puncak yang Viral Getok Harga Dipulangkan, Diminta Wajib Lapor
Joki Viral Getok Harga Jalur Alternatif Puncak Minta Maaf. Foto: Dok IST.
BOGOR - Polisi menyatakan joki Jalur alternatif Puncak, Kabupaten Bogor yang melakukan getok harga kepada pengendara sudah dipulangkan. Pria berinisial CN alias Bokep itu diminta wajib lapor.

"Minimal sering dateng ke kantor polisi wajib lapor. Kita pantau dia, agar tidak mengulangi hal-hal seperti itu," kata Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa dikonfirmasi, Minggu (22/12/2024).

Kata dia, sejauh ini pihak korban tidak membuat laporan polisi dan sudah memberikan pernyataan telah memaafkan sang joki. Begitu juga CN yang sudah menyampaikan permintaan maaf.

"Karena kan korbannya gak ada (datang ke Polsek), kemudian memberikan statement di TikTok, dia mengikhlaskan begitu, ya kita gak bisa berbuat apa-apa, kalau dia lapor kita proses. Walaupun tidak laporan kami tetep gercep melakukan pencarian dan udah dapat kemarin, kerja sama antara Polsek Megamendung dan Cisarua," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya mengimbau kepada para joki yang menawarkan jasa pengantaran jalur alternatif untuk tidak melakukan perbuatan getok harga. Apabila di kemudian hari terdapat laporan polisi maka akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

 

