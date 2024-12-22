Tampang Bokep si Joki Jalur Alternatif Puncak yang Viral Getok Harga Saat Minta Maaf

Tampang Bokep si Joki Jalur Alternatif Puncak yang Viral Getok Harga Saat Minta Maaf. Foto: Dok IST.

BOGOR - Joki Jalur Alternatif Puncak, Kabupaten Bogor berinisial CN alias Bokep yang sempat viral karena getok harga kepada pengendara mobil akhirnya menyampaikan permohonan maaf.

"Assalamualaikum nama Cecep Nurudin memohon maaf sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak khususnya pemilik akun Tiktok bylibra atas kejadian video viral saya meminta uang sebesar Rp850 ribu jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin tugu," kata bokep dalam video yang dilihat Okezone, Minggu (22/12/2024).

Ia mengakui menerima uang sebesar Rp150 ribu dan Rp100 ribu dari korban melalui transfer. Sekali lagi, CN meminta maaf atas perbuatannya tersebut.

"Demikian permintaan maaf saya ini untuk dikabulkan permohonan maaf saya ini kepada pemilik akun TikTok bylibra, mohon maaf yang sebesar-besarnya," sambungnya.

Terpisah, perempuan yang menjadi korban getoh harga melalui akun media sosial TikTok @youracel menyampaikan terima kasih kepada kepolisian yang telah menindaklanjuti keluhannya.

"Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada pihak Kepolisian Polsek Cisarua dan Polsek Megamendung, Polres Bogor yang telah menindaklanjuti kasus ini dengan cepat," tulis korban dalam akun media sosialnya dikutip.

Kata dia, adanya video permohonan maaf dari sang joki membuat dirinya dan teman-temannya telah memaafkan pria tersebut. Kejadian yang telah dialaminya dianggap sebagai musibah yang tidak untuk diulang dan berharap ada efek jera.