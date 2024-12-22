Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Ini Prediksi Peningkatan Volume Kendaraan Libur Nataru di Jalur Puncak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |17:04 WIB
Catat! Ini Prediksi Peningkatan Volume Kendaraan Libur Nataru di Jalur Puncak
Polisi prediksi peningkatan volume kendaraan di Jalu Puncak pada Libur Nataru (Foto : Okezone)
BOGOR - Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso memprediksi tren peningkatan arus kendaraan pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 terutama di Jalur Puncak terjadi beberapa kali.

Kata dia, yang pertama terjadi pada 21 Desember 2024. Di mana, terjadi peningkatan volume kendaraan yang akan menuju kawasan wisata tersebut.

"Kemarin hari libur tanggal 20 dan 21 itu rata-rata banyaknya kendaraan mengarah ke Puncak kemungkinan ini kalau dari prediksi berlibur yah," kata Slamet kepada wartawan saat meninjau Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Minggu (22/12/2024).

Lalu, peningkatan kembali diprediksi pada 24 Desember dan 28 Desember 2024. Pada tanggal-tanggal tersebut yang paling diantisiasi oleh petugas.

"Untuk arus balik hari ini, kemudian tanggal 25 pagi, dan tanggal 1 Januari," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga telah memetakan beberapa titik rawan kepadatan di sepanjang Jalur Puncak. Di antaranya yakni Simpang Taman Safari, Pasar Cisarua dan Simpang Megamendung.

"Dari mulai Taman Safari sampai Gadog ini kita sudah antisipasi dengan tim urai dan beberapa personel melaksanakan penjagaan pengaturan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Libur Nataru Jalur Puncak Nataru
