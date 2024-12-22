Pria Paruh Baya Meninggal Usai Berhubungan Badan dengan Terapis, Sempat Kejang-Kejang

Pria paruh baya meninggal dunia usai berhubungan badan dengan terapis (Foto: Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Pria paruh baya inisial MHM (77) meninggal dunia usai berhubungan badan dengan terapis pijat refleksi di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu 22 Desember 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyebut korban yang meminta untuk berhubungan badan dengan salah satu terapis pijat refleksi.

"Awal Kejadian menurut keterangan dari saksi 1 (terapis) pada pukul 09.15 WIB datang Korban, kemudian masuk kamar untuk pijat refleksi lalu datang saksi masuk kamar untuk memijat atau urut, dan minta berhubungan badan," kata Ade Ary dalam keterangan, Minggu (22/12/2024).

Usai berhubungan intim, korban tiba-tiba jatuh sakit. Hal itu membuat terapis di dalam kamar tersebut meminta bantuan rekannya untuk menolong MHM.

"Ketika selesai berhubungan intim dengan saksi 1, korban kejang-kejang dan jatuh ke lantai. Lalu saksi 1 minta bantuan saksi 2 untuk memberikan bantuan," sambungnya.

Akan tetapi saat itu nyawa korban tak tertolong yang membuat meninggal dunia di kamar pijat refleksi tersebut.