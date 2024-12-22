Isak Tangis Warnai Aksi Cuci Kaki Ibu Massal di Jakarta

JAKARTA - Isak tangis mewarnai aksi cuci kaki ibu massal yang dilakukan di Lapangan Duta Pertiwi, Gambir, Jakarta Pusat tepat di Hari Ibu, Minggu (22/12/2024). Aksi tersebut menjadi simbol bakti dan hormat anak-anak kepada ibunya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 orang ibu dan anak. Masing-masing mereka mencuci kaki ibunya dengan air di baskom yang telah disediakan.

Prosesi itu mengundang haru, baik anak dan ibu tak dapat menahan air matanya. Anak dan ibu juga memperlihatkan kasih sayangnya untuk saling meminta maaf dan menyampaikan doa.

"Kalau ada kegiatan kaya gini kan anak justru jadi mau untuk mencuci kaki ibunya, bentuk hormat kepada ibunya dan biar selalu ingat," kata Kokom.

Kokom mengikuti kegiatan itu bersama anak sulungnya, Gatta. Ia pun mengaku tak pernah henti memberikan doa-doa terbaik untuk anaknya.

"Kita orang tua mendoakan yang baik-baik yang jelas, biar bosnya ikut sayang sama dia, gajinya semakin tinggi. Pokoknya segalanya baik," tuturnya.