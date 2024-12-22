Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Polisi Kawal Ambulans yang Terjebak One Way di Jalur Puncak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |21:06 WIB
Momen Polisi Kawal Ambulans yang Terjebak <i>One Way</i> di Jalur Puncak
Polisi kawal amblans yang terjebak oneway di jalur Puncak (Foto : Okezone/Istimwa)
BOGOR - Anggota polisi mengawal mobil ambulans yang terjebak sistem one way di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Pasien dalam mobil ambulans berhasil diantar sampai rumah sakit tujuan.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan mobil ambulans tersebut tengah membawa pasien darurat rujukan ke RS Paru Cisarua. Namun, ketika akan melintas ambulans terjebak pada saat diberlakukan sistem oneway arah Jakarta.

"Petugas mengawal serta mengatur arus lalu lintas dan meminta pengguna jalan raya lainnya untuk memberikan izin khusus bagi ambulans untuk melintas dikarenakan keadaan darurat," kata Rizky kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

Dengan pengawalan petugas, ambulans itu berhasil menembus arus kendaraan yang sedang oneway. Hingga akhirnya, ambulans sampai di rumah sakit.

"Ambulans berhasil mencapai tujuan dengan selamat dan tepat waktu," ungkapnya.

