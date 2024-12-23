Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wali Kota Jakarta Pusat Apresiasi MNC Peduli Selalu Hadir Dalam Aksi Sosial 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |05:33 WIB
Wali Kota Jakarta Pusat Apresiasi MNC Peduli Selalu Hadir Dalam Aksi Sosial 
Wali Kota Jakpus
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengapresiasi dukungan MNC Peduli terhadap kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Hal itu ia sampaikan usai membuka acara 'Gerak Jalan Santai Volunteer of The Year' yang diinisiasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat di area Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta pada Minggu (22/12/2024). 

Menurutnya dengan dukungan bantuan sosial kemanusiaan dari MNC Peduli banyak manfaat yang akan dirasakan masyarakat.

"Saya terima kasih banyak ya, apalagi MNC Peduli selalu hadir bersama-sama, mudah-mudahan bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan yang ada dengan PMI (Palang Merah Indonesia), maupun kegiatan-kegiatan yang lain, saya yakin MNC akan selalu ada di hati para pemirsanya," kata Arifin kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191846//executive_chairman_mnc_group_hary_tanoesoedibjo-xL2D_large.jpg
Natal MNC Group 2025, Hary Tanoe: Kehadiran Tuhan Mengubah Hidup Secara Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191522//mnc_vision-n9Xb_large.jpg
MNC Vision Resmi Beralih ke Satelit Baru, Indovision Hadir Kembali dengan Banyak Keuntungan untuk Pelanggan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191309//mnc_group-vANK_large.jpeg
Karyawan MNC Group Diminta Mandiri Isi SPT 2025 Lewat Coretax Usai Penyuluhan DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191292//djp_soal_coretax-b620_large.JPG
DJP Imbau Wajib Pajak Segera Aktivasi Akun Coretax Sebelum 1 Januari 2026, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191280//mnc_media_dan_djp_soal_coretax-Mrz4_large.JPG
MNC Media Gelar Sosialisasi Coretax Bersama DJP, Tekankan Pentingnya Aktivasi Akun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190942//wali_nagari_salareh_aia_timur_ahmad_fauzi-oDGb_large.jpg
Wali Nagari Salareh Aia Timur Apresiasi Bantuan MNC Peduli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement