Wali Kota Jakarta Pusat Apresiasi MNC Peduli Selalu Hadir Dalam Aksi Sosial

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengapresiasi dukungan MNC Peduli terhadap kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Hal itu ia sampaikan usai membuka acara 'Gerak Jalan Santai Volunteer of The Year' yang diinisiasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat di area Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta pada Minggu (22/12/2024).

Menurutnya dengan dukungan bantuan sosial kemanusiaan dari MNC Peduli banyak manfaat yang akan dirasakan masyarakat.

"Saya terima kasih banyak ya, apalagi MNC Peduli selalu hadir bersama-sama, mudah-mudahan bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan yang ada dengan PMI (Palang Merah Indonesia), maupun kegiatan-kegiatan yang lain, saya yakin MNC akan selalu ada di hati para pemirsanya," kata Arifin kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).